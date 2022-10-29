считает MMA близким к хоккею видом спорта.

– Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал вас одним из своих любимых игроков и умным защитником. Вы знакомы?

– Да, мы с Камилом знакомы. Он увлекается хоккеем, сам очень неплохо играет. А что касается его выбора, то я не готов его комментировать. Он смотрит, следит. Ему виднее.

– На льду Гаджиев на кого похож?

– Он, я вам скажу, очень недурно катается. Камил – заряженный, боевой хоккеист.

– Он вас в мир MMA случайно не утянул?

– Когда есть время, то я посещаю их турниры. Присутствовал на боях в Магнитогорске, мы даже пояса вручали ребятам.

Считаю, что это близкий хоккею вид спорта. Тоже мужской характер очень много значит. Живьем очень интересно смотреть, когда чувствуешь даже дыхание бойцов, видишь, как глаза горят, – сказал защитник хоккейного клуба .