Егор Яковлев: «MMA - близкий хоккею вид спорта. Тоже мужской характер очень много значит»

Теги Металлург Мг КХЛ MMA Егор Яковлев любительский хоккей Камил Гаджиев Хоккей

Егор Яковлев считает MMA близким к хоккею видом спорта.

– Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал вас одним из своих любимых игроков и умным защитником. Вы знакомы? 

– Да, мы с Камилом знакомы. Он увлекается хоккеем, сам очень неплохо играет. А что касается его выбора, то я не готов его комментировать. Он смотрит, следит. Ему виднее. 

– На льду Гаджиев на кого похож? 

– Он, я вам скажу, очень недурно катается. Камил – заряженный, боевой хоккеист. 

– Он вас в мир MMA случайно не утянул? 

– Когда есть время, то я посещаю их турниры. Присутствовал на боях в Магнитогорске, мы даже пояса вручали ребятам.

Считаю, что это близкий хоккею вид спорта. Тоже мужской характер очень много значит. Живьем очень интересно смотреть, когда чувствуешь даже дыхание бойцов, видишь, как глаза горят, – сказал защитник хоккейного клуба «Металлург».

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