Пашков об «Ак Барсе» и «Тракторе»: «Знарка и Гатиятулина ждет долгое и унылое плавание. Перемен не жду, вряд ли кто-то в руководстве захочет брать удар на себя»

поделился мыслями об игре «Ак Барса» и «Трактора» в сезоне-2022/23.

– Что отметили для себя в последнем туре?

– Победу в Астане. Пресса увлеченно отправляла Олега Знарка в отставку, но его клуб в последнем матче гостевой серии спутал все карты.

На контрасте – очередное поражение . Клуб Анвара Гатиятулина вроде бы находился в комфортных условиях, дома – но на последней секунде упустил победу над «Автомобилистом». Так что слухи теперь перекинутся с Казани на Челябинск.

– Ваш прогноз: как будут развиваться события в Казани и Челябинске?

– Оба клуба вроде бы барахтаются на границе кубковой восьмерки, так что каких-то перемен не жду, вряд ли кто-то в руководстве захочет рисковать и брать удар на себя. Думаю, и Знарка, и Гатиятулина ждет долгое и унылое плавание.

– Прогресс в игре этих команд возможен?

– Обе считались фаворитами Востока, обе в каком-то непонятном кризисе. Подозреваю, что были допущены ошибки в предсезонном периоде – не обязательно главными тренерами. Других объяснений тому, почему команды с такими крепкими составами по меркам так вяло играют, у меня нет, – считает олимпийский чемпион.