Крикунов о Билялетдинове и «Ак Барсе»: «Хайдярович не особо хочет возвращаться, как‑то сказал: «Все, хватит». Но до конца сезона может и согласиться»

высказался о возможном возвращении Зинэтулы Билялетдинова в .

– Судя по игре со СКА, в «Ак Барсе» есть сдвиги к лучшему. Но потом было два поражения, так что шут его знает… Посмотрим, как они сыграют с «Барысом». Игроки‑то в команде сильные. Их надо просто расставить по звеньям и объединить. Вижу, например, что Знарок опять вернулся к сочетанию Петров – Шипачев – Кагарлицкий.

Я бы их с самого начала так поставил и не трогал. Потому что Шипачев – такой центральный, что он игру своего звена сам постепенно отладит. А Радулов в этом звене не нужен, он и сам с любыми партнерами сыграет.

– Рядом с «Ак Барсом» в последнее время постоянно звучит имя . Сейчас его называют консультантом в штабе Знарка. Но может ли Билялетдинов вернуться к реальной тренерской работе?

– Ну, а почему нет? Особенно если руководство «Ак Барса» его об этом попросит. Правда, сам Хайдярович не особо хочет возвращаться к тренерской деятельности. Как‑то мы разговаривали, он сказал: «Все, хватит».

Но если ему, допустим, предложат помочь команде и поработать с ней до конца сезона, то он может и согласиться. Но это, конечно, должно быть его решение, – сказал заслуженный тренер России.

«Ак Барс» сегодня не уволит Знарка. Он может уйти, только если сам напишет заявление («Матч ТВ»)

Истерика вокруг «Ак Барса» – безумие. Знарок строит новую команду, а от него ждут мгновенного величия