Знарок о том, почему капитаном сделали Сафонова, а не более опытных игроков: «У них были буквы «А», не было времени перешить»

прокомментировал победу в матче против (2:1).

− После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чем он заключается?

− Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.

− Ответьте за 3 минуты.

− Не смогу. Прогресс есть.

− В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?

− Более-менее соблюдали игровое задание.

− А 3 удаления подряд в начале второго периода?

− Это дисциплина, с этим соглашусь

− Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?

− Нервозной − может быть, скандальной − вы преувеличиваете.

− Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?

− Не было времени перешить, у них были буквы «А».

− А почему именно Сафонов?

− У него есть лидерские качества.

− Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.

− Не думал про это вообще, – сказал главный тренер .