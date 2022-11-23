Знарок о том, почему капитаном сделали Сафонова, а не более опытных игроков: «У них были буквы «А», не было времени перешить»
Олег Знарок прокомментировал победу в матче против «Барыса» (2:1).
− После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чем он заключается?
− Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.
− Ответьте за 3 минуты.
− Не смогу. Прогресс есть.
− В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?
− Более-менее соблюдали игровое задание.
− А 3 удаления подряд в начале второго периода?
− Это дисциплина, с этим соглашусь
− Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?
− Нервозной − может быть, скандальной − вы преувеличиваете.
− Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?
− Не было времени перешить, у них были буквы «А».
− А почему именно Сафонов?
− У него есть лидерские качества.
− Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.
− Не думал про это вообще, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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