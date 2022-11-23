«Автомобилист» сравнял счет на последней секунде 3-го периода и обыграл «Трактор» в овертайме, одержав 7-ю победу подряд
«Автомобилист» одержал волевую победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 14-й минуте игры команда тренера Николая Заварухина уступала со счетом 0:2, но отыгралась благодаря голу Стефана Да Косты на 43:45 и шайбе Ника Эберта на 59:59.
Победный гол в овертайме забил Джесси Блэкер.
Команда одержала седьмую победу подряд.
На данный момент «Автомобилист» занимает первое место в таблице Востока с 48 очками после 33 игр.
В следующем матче, 25 ноября, команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».
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