«Автомобилист» сравнял счет на последней секунде 3-го периода и обыграл «Трактор» в овертайме, одержав 7-ю победу подряд

«Автомобилист» одержал волевую победу над (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 14-й минуте игры команда тренера уступала со счетом 0:2, но отыгралась благодаря голу на 43:45 и шайбе на 59:59.

Победный гол в овертайме забил Джесси Блэкер.

Команда одержала седьмую победу подряд.

На данный момент занимает первое место в таблице Востока с 48 очками после 33 игр.

В следующем матче, 25 ноября, команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».