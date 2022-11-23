«Ак Барс» сегодня не уволит Знарка. Он может уйти, только если сам напишет заявление («Матч ТВ»)
«Ак Барс» сегодня не уволит Знарка, если он сам не напишет заявление.
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщал, что главный тренер казанцев Олег Знарок будет уволен после завершения выездной серии.
Сегодня клуб сыграет в Астане против «Барыса». После 32 матчей «Ак Барс» набрал 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
«На самом деле, вопреки разным слухам, у нас все спокойно. Никто не говорит об отставке Знарка.
Если только сам Валерьич психанет и напишет заявление, но это вряд ли», – передает «Матч ТВ» слова источника в клубе.
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