«Ак Барс» сегодня не уволит Знарка. Он может уйти, только если сам напишет заявление («Матч ТВ»)

«Ак Барс» сегодня не уволит Знарка, если он сам не напишет заявление.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщал, что главный тренер казанцев будет уволен после завершения выездной серии.

Сегодня клуб сыграет в Астане против «Барыса». После 32 матчей набрал 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

«На самом деле, вопреки разным слухам, у нас все спокойно. Никто не говорит об отставке Знарка.

Если только сам Валерьич психанет и напишет заявление, но это вряд ли», – передает слова источника в клубе.

Истерика вокруг «Ак Барса» – безумие. Знарок строит новую команду, а от него ждут мгновенного величия