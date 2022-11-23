Райт забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ. 4-й номер драфта НХЛ-2022 отправлен туда на время

забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ.

18-летний форвард «Коачеллы» принял участие в матче с «Калгари Рэнглерс» (3:5).

смог отправить 4-го номера драфта НХЛ-2022 в , воспользовавшись пунктом в соглашении между НХЛ и .

Согласно ему, клуб НХЛ может на время отправить в АХЛ игрока, выбранного из системы CHL. Речь идет о командировке для восстановления кондиций (возможна 1 раз за сезон, не более 2 недель).

Право на нее возникает, если хоккеист остался в запасе в 5 матчах подряд.

Райт в 7 матчах сезона НХЛ набрал 1 (0+1) балл при полезности «+4» и среднем времени 08:05. Первый год его контракта новичка пока не активирован. Это может произойти, если он проведет 10-й матч в сезоне.