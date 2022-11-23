Райт забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ. 4-й номер драфта НХЛ-2022 отправлен туда на время
Шейн Райт забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ.
18-летний форвард «Коачеллы» принял участие в матче с «Калгари Рэнглерс» (3:5).
«Сиэтл» смог отправить 4-го номера драфта НХЛ-2022 в АХЛ, воспользовавшись пунктом в соглашении между НХЛ и Канадской хоккейной лигой.
Согласно ему, клуб НХЛ может на время отправить в АХЛ игрока, выбранного из системы CHL. Речь идет о командировке для восстановления кондиций (возможна 1 раз за сезон, не более 2 недель).
Право на нее возникает, если хоккеист остался в запасе в 5 матчах подряд.
Райт в 7 матчах сезона НХЛ набрал 1 (0+1) балл при полезности «+4» и среднем времени 08:05. Первый год его контракта новичка пока не активирован. Это может произойти, если он проведет 10-й матч в сезоне.
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