«Сиэтл» отправил 4-го номера драфта Райта в АХЛ. Это разрешено, когда игрок пропустил 5 игр подряд по решению тренера

Четвертый номер драфта НХЛ-2022 отправлен в АХЛ.

перевел 18-летнего нападающего в состав своего фарм-клуба в . Канадец отправлен в команду «Коачелла» для набора формы.

Перевод хоккеиста в АХЛ стал возможным после того, как Райт пропустил пять матчей «Кракена» подряд, оставшись в запасе по решению главного тренера.

Райт не мог напрямую быть отправлен в АХЛ, согласно регламенту НХЛ и Канадской юниорской лиги.

В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «плюс 4». Его среднее игровое время в «Сиэтле» – 08:05.