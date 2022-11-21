«Сиэтл» отправил 4-го номера драфта Райта в АХЛ. Это разрешено, когда игрок пропустил 5 игр подряд по решению тренера
Четвертый номер драфта НХЛ-2022 отправлен в АХЛ.
«Сиэтл» перевел 18-летнего нападающего Шейна Райта в состав своего фарм-клуба в АХЛ. Канадец отправлен в команду «Коачелла» для набора формы.
Перевод хоккеиста в АХЛ стал возможным после того, как Райт пропустил пять матчей «Кракена» подряд, оставшись в запасе по решению главного тренера.
Райт не мог напрямую быть отправлен в АХЛ, согласно регламенту НХЛ и Канадской юниорской лиги.
В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «плюс 4». Его среднее игровое время в «Сиэтле» – 08:05.
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