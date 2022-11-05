«Сиэтл» не хочет возвращать Райта в юниорскую лигу. Может отправить его в АХЛ на время и отпустить на МЧМ

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«Сиэтл» не планирует возвращать Шейна Райта в юниорскую лигу.

18-летний форвард сыграл за «Кракен» в последнем матче против «Миннесоты» (4:0), получив 13:45 игрового времени – максимум в текущем сезоне. До этого он несколько раз подряд не попадал в состав. 

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, клуб не хочет возвращать игрока в клуб OHL «Кингстон» и будет изучать другие варианты в плане его развития.

Он отмечает, что в соглашении между НХЛ и CHL есть пункт, предусматривающий для игроков, задрафтованных из юниорских лиг Канады, возможность сыграть в АХЛ.

Для этого необходимо, чтобы игрок оказывался в запасе 5 раз подряд. При этом такая командировка возможна только 1 раз за сезон и может продлиться не более 2 недель. 

Кроме того, «Сиэтл» может отпустить 4-го номера драфта НХЛ-2022 в молодежную сборную Канады на МЧМ-2023. 

В 6 матчах в НХЛ Райт набрал 1 (0+1) очко. Первый год его контракта новичка пока не активирован, это произойдет, если он сыграет 10-й матч в сезоне. 

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