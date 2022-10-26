«Сиэтл» оставил Райта в запасе в 3-й раз в сезоне. У 4-го номера драфта-2022 0+1 в 5 играх при 6:50 в среднем на льду

в 3-й раз в сезоне оставил в запасе.

18-летний форвард не появился на льду в матче против «Баффало» (5:1).

4-й номер драфта НХЛ-2022 провел 5 матчей в текущем сезоне и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+2» и среднем времени на льду 6:50.

Отметим, что «Кракен» не может отправить игрока в АХЛ, так как он был задрафтован из команды CHL «Кингстон».

При этом клуб может вернуть игрока в юниорскую лигу. Если Райт до этого проведет не более 9 матчей в НХЛ, то первый год его контракта новичка активирован не будет.