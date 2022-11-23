Ларионов о лакросс-голе Венгрыжановского «Куньлуню»: «Это было украшением игры. Позволяем игрокам творить и удивлять болельщиков»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:1).

«Сегодня «Куньлунь» был немного другой. Соперники играли в строгий, жесткий, североамериканский хоккей. Было важно забыть победу 5:0 в Мытищах, игра на игру не приходится. Может быть, сегодня она была не сильно зрелищной, быстрой и эмоциональной.

Венгрыжановского я перед игрой попросил не думать, а играть в хоккей. И то, что сегодня он завершил свой эпизод таким шикарнейшим голом, говорит о том, что вещи, которые мы даем мальчишкам, позволяем им творить и удивлять болельщиков, дорогого стоят. Этот гол был украшением игры.

На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Все – в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона. Мы даем паузу нашим лидерам, они иногда пропускают одну-две тренировки. Воронин и Кручинин два дня не катались. Мы дозируем нагрузку, у нас нет длинной скамейки среди нападающих.

Время реабилитации Уракова и Веряева еще не подошло к концу. В поездку на Дальний Восток мы, скорее всего, вызовем хоккеиста из «Дизеля», – сказал .