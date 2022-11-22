Марин извинился перед тренерами и игроками «Торпедо» за два проброса в конце игры с «Куньлунем»: «Единолично повел себя. Такого больше не повторится»

принес извинения тренерами и хоккеистам «Торпедо».

Нижегородская команда победила (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

В раздевалке хоккеист обратился к команде. Этот фрагмент был показан в телетрансляции.

«Парни, тренерский штаб, вратари. Хочу перед вами извиниться. Единолично себя повел, у нас команда на первом месте. Такого больше не повторится», – сказал Марин.

При счете 3:1 в конце третьего периода защитник совершил два проброса, когда ворота китайского клуба были пустыми.