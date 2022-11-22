«Торпедо» набрало очки в 7-м матче. Команда Ларионова выиграла 21 из 33 игр в сезоне КХЛ

«Торпедо» продлило серию с набранными очками до семи матчей подряд.

Команда тренера победила (4:1) в игре Фонбет чемпионата .

На этом отрезке нижегородский клуб проиграл только «Витязю» (1:2 ОТ) в овертайме.

выиграло 21 из 33 матчей (17 – в основное время) в текущем сезоне, набрало 44 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.

Следующие игры нижегородцы проведут на домашнем льду против ЦСКА и СКА.