Грег Айэленд: «Торпедо» – самый быстрый соперник из тех, против кого мы играли. «Куньлунь» не догоняет их в скорости»

Грег Айэленд дал комментарий после поражения от со счетом 1:4.

– Начали матч правильно, но затем что-то пошло не так. В итоге не понравилось, как команда провела матч, совершаем очень много ошибок. Удаляемся, ошибаемся как с шайбой, так и без нее.

Такие моменты – не совсем позволительны. Чтобы стать лучшей командой, таких ошибок надо избегать, стараться учиться на них и повышать требования к себе. Периодически мы выдаем несколько неплохих матчей подряд, но не удерживаем положительную динамику. Над этим стоит работать.

Мы постоянно говорим о стабильности. Нужно ее добиваться, нужно требовать от себя большего и соответствовать уровню этой лиги. Если этого не получается, начинаются такие матчи, и мы видим поражения.

И снова мы слишком сильно полагались на своего вратаря. Он постоянно становится нашим лучшим игроком, отдает сто процентов своих сил и возможностей. Но полевым игрокам нужно облегчать ему задачи.

– Как оцените функциональное состояние команды? Была ли она достаточно свежа для вашего североамериканского стиля?

– Мы разговаривали всем тренерским штабом о том, что команда выглядит уставшей. «Торпедо» – это самый быстрый соперник из тех, против кого мы играли. В скорости мы их не догоняем.

Плюс – несколько игроков у нас не в составе: Йип, Ловерде и Челиос. Они проводят на льду большое количество времени в каждом матче. Их отсутствие – оно заметно.

Конечно, когда мы владеем шайбой, должны быть эффективнее и лучшие, а также не допускать ошибок, которые у нас случаются.

– Если сравнивать с предыдущим матчем против «Торпедо», который ваша команда уступила 0:5, сегодняшняя игра была лучше или хуже?

– Сложно их сравнивать. Да, мы были получше, но ненамного. Игра нам не понравилась, было много ошибок, легко отдавали шайбы сопернику.

Нам не удавалось закрепиться в зоне. Да, игра была лучше, чем в прошлый раз. Но это не тот уровень, к которому мы стремимся. Тем не менее, несмотря на то, что я часто говорю, что разочаровываюсь поражениями, я полностью понимаю цели и задачи этой команды.

Если говорить про прошлый сезон, когда команда выиграла всего 6-7 матчей. Это было просто ужасно. Мы стараемся исправить ситуацию, чтобы подобные результаты не повторились.

На это нужно время, это не случается за день и за неделю. Мы делаем определенные шаги к нашему прогрессу, но это не происходит очень быстро, – сказал главный тренер .