Строительная готовность «СКА Арены» составляет 87,5%

Готовность новой арены СКА составляет 87,5 процента.

«Сейчас продолжается монтаж верхних блоков архитектурного фасада. Всего смонтировано 4400 тонн металлоконструкций.

Полностью завершено остекление здания (общая площадь всего остекления – 22500 м²). Алюминиевое покрытие купола кровли смонтировано на 60 процентов.

«Продолжается высадка деревьев на территории парка (из 962 высажено 464). Завершен конструктив площадки скейт-парка (общая площадь плато – 994 м²), формируется ландшафт фестивальной зоны, продолжается раскладка газонов и мощение дорожек», – рассказали в компании «СКА Арена».

Внутри здания продолжается установка перегородок и отделка внутренних помещений. В зоне VIP-лож специалисты завершили работы по остеклению.

В спортивно-досуговом комплексе уже смонтированы 35 лифтов и 14 эскалаторов. На 7-м этаже в технологических помещения завершен монтаж хладоцентра, идет подготовка систем к испытаниям, также завершен монтаж всех семи трансформаторов.

Новая арена СКА: 7 этажей, космос в раздевалке и стоимость места в три раза выше, чем у футбольной «Газпром Арены»