Гендиректор «СКА-Арены»: «Собрали лучшие технологии со всего мира. Вишенка на торте – парк, хотели показать магию цветения весны-лета с переходом в осень»

Теги СКА КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Гендиректор ООО «СКА Арена» рассказал о создании парка у новой арены петербургского клуба.

«Мы собирали лучшие технологии со всего мира. Главное – должно быть комфортабельно, удобно. Вишенка на торте – парк, он будет открыт 24 часа для всех. Мы хотели показать магию цветения весны-лета с переходом в осень.

На прошлой неделе начали разработку парка. Он будет сделан по лучшим мировым стандартам. Абсолютно для всех горожан. Облик стадиона – футуризм, стиль 21 века. Рядом – градостроительная застройка», – сказал Дмитрий Сватковский на Петербургском международном экономическом форуме.

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