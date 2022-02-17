Матыцин о «СКА-Арене»: «Она уникальна и будет бриллиантом в короне спортивных объектов России»

Олег Матыцин заявил, что «СКА-Арена» будет бриллиантом в короне спортивных объектов страны.

«Могу с уверенностью сказать, что это уникальный спортивный объект. У меня не вызывает сомнений, что это будет бриллиантом в короне спортивных объектов Российской Федерации.

Я не вижу никаких рисков для того, чтобы арена была не готова к проведению чемпионата мира. Уверен, что опыт поведения чемпионата мира по футболу будет использован с точки зрения привлечения иностранных туристов, логистики, комфорта для всех участников и зрителей.

Сейчас идет очень активная работа по подготовке объектов, сроков никаких не нарушается. Мы еще раз подтвердили, что Россия обеспечивает самые высокие стандарты по организации мероприятий, поэтому международные федерации и доверяют нам проведение таких мероприятий. Я абсолютно не сомневаюсь, что будет еще раз подтвержден высочайший стандарт», – сказал министр спорта России об арене, возводимой в Санкт-Петербурге к ЧМ-2023.

Новая арена СКА: 7 этажей, космос в раздевалке и стоимость места в три раза выше, чем у футбольной «Газпром Арены»