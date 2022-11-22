Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Капитан набрал 1000-е очко в .

37-летний канадец ассистировал при шайбе Брэда Маршанда в матче регулярного чемпионата против .

На его счету 18 (9+9) очков в 19 матчах текущего сезона. За карьеру – 1000 (409+591) очков в 1235 матчах.

Форвард стал 4-м игроком в истории «Брюинс» с таким достижением.

Ранее этой отметки достигли Рэй Бурк (1506 очков в 1518 матчах), Джонни Бьюсик (1339 в 1436) и (1012 в 625).