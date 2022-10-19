Бержерон вышел на 3-е место по голам в истории «Бостона» (403). Больше только у Бьюсика и Эспозито

вышел на 3-е место по голам в истории «Бостона» (403).

Капитан «Брюинс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:7), всего набрав 3 (1+2) балла.

На счету 37-летнего канадца стало 6 (3+3) очков в 4 матчах сезона. За карьеру – 988 (403+585) очков в 1220 играх.

Он опередил Рика Миддлтона (402 шайбы в 881 матче) и единолично занял 3-е место среди лучших снайперов в истории .

Выше идут только Джонни Бьюсик (545 голов в 1436 матчах) и (459 в 625).