Бержерон сделал хет-трик в матче с «Баффало» и стал 4-м игроком в истории «Бостона» с 400 голами в НХЛ

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Капитан «Брюинс» помог команде обыграть «Сэйбрс» (5:0) в матче регулярного чемпионата.

В этом сезоне у него стало 65 (25+40) очков в 73 играх.

Бержерон стал 4-м игроком в истории с 400 шайбами за карьеру (в 1216 матчах). Его опережают Джонни Бьюсик (545 в 1436), (459 в 625) и Рик Миддлтон (402 в 881).

Хет-трик стал для Патриса 8-м в регулярных чемпионатах. По их числу он делит 6-е место в истории клуба с Биллом Коули.