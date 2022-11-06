Маршанд – 7-й игрок в истории «Бостона» с 800+ очками. Он забил буллит в матче с «Торонто»

– 7-й игрок в истории с 800+ очками.

Форвард «Брюинс» реализовал штрафной бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с (1:2).

На его счету стало 800 (355+445) очков в 878 матчах за «Брюинс».

Больше очков в составе команды набирали только Рэй Бурк (1506 в 1518 играх), Джонни Бьюсик (1339 в 1436), (1012 в 625), (992 в 1228), Рик Миддлтон (898 в 881) и Бобби Орр (888 в 631).

В текущем сезоне у 34-летнего нападающего стало 5 (4+1) очков в 4 играх.