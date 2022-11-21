Козлов после 1:4 от «Барыса»: «Тяжело идут голы у «Салавата». Опять не задалось начало игры»

дал комментарий после поражения от со счетом 1:4.

Это поражение стало пятым подряд для «Салавата Юлаева».

– Опять начало игры не задалось. Было удаление, которое соперник реализовал. Пытались создавать моменты, но пока тяжело идут голы. Нужно больше сфокусироваться на этом.

– Можно признать эксперимент с разбивкой связки Сергей Шмелев – неудачным?

– Мы попробовали. Кулемин, Шмелев и Кадейкин тоже хорошо смотрелись. В нашей ситуации пробуем создать четыре равных звена.

– несколько матчей уже пропустил. В чем причина?

– Он отдыхает и ждет своего шанса.

– Что скажете про удаление Павла Коледова?

– В этой ситуации надо контролировать свои эмоции.

– Было задание больше сконцентрироваться на рабочих голах?

– Если забиваем один гол, то победы не получится. Тут два варианта: либо играть на ноль, либо больше лезть на ворота.

– Пять встреч подряд пропускаете первыми. О чем это говорит?

– Нужно лучше начинать, правильнее концентрироваться, – заявил главный тренер .

«Салават Юлаев» проиграл 5 матчей подряд. Следующая игра – с «Металлургом»