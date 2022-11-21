Козлов после 1:4 от «Барыса»: «Тяжело идут голы у «Салавата». Опять не задалось начало игры»

Теги Салават Юлаев Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Барыс Александр Кадейкин Сергей Шмелев Павел Коледов Егор Сучков Хоккей

Виктор Козлов дал комментарий после поражения от «Барыса» со счетом 1:4.

Это поражение стало пятым подряд для «Салавата Юлаева».

– Опять начало игры не задалось. Было удаление, которое соперник реализовал. Пытались создавать моменты, но пока тяжело идут голы. Нужно больше сфокусироваться на этом.

– Можно признать эксперимент с разбивкой связки Сергей Шмелев – Александр Кадейкин неудачным?

– Мы попробовали. Кулемин, Шмелев и Кадейкин тоже хорошо смотрелись. В нашей ситуации пробуем создать четыре равных звена.

Егор Сучков несколько матчей уже пропустил. В чем причина?

– Он отдыхает и ждет своего шанса.

– Что скажете про удаление Павла Коледова?

– В этой ситуации надо контролировать свои эмоции.

– Было задание больше сконцентрироваться на рабочих голах?

– Если забиваем один гол, то победы не получится. Тут два варианта: либо играть на ноль, либо больше лезть на ворота.

– Пять встреч подряд пропускаете первыми. О чем это говорит?

– Нужно лучше начинать, правильнее концентрироваться, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» проиграл 5 матчей подряд. Следующая игра – с «Металлургом»

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