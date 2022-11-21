Козлов после 1:4 от «Барыса»: «Тяжело идут голы у «Салавата». Опять не задалось начало игры»
Виктор Козлов дал комментарий после поражения от «Барыса» со счетом 1:4.
Это поражение стало пятым подряд для «Салавата Юлаева».
– Опять начало игры не задалось. Было удаление, которое соперник реализовал. Пытались создавать моменты, но пока тяжело идут голы. Нужно больше сфокусироваться на этом.
– Можно признать эксперимент с разбивкой связки Сергей Шмелев – Александр Кадейкин неудачным?
– Мы попробовали. Кулемин, Шмелев и Кадейкин тоже хорошо смотрелись. В нашей ситуации пробуем создать четыре равных звена.
– Егор Сучков несколько матчей уже пропустил. В чем причина?
– Он отдыхает и ждет своего шанса.
– Что скажете про удаление Павла Коледова?
– В этой ситуации надо контролировать свои эмоции.
– Было задание больше сконцентрироваться на рабочих голах?
– Если забиваем один гол, то победы не получится. Тут два варианта: либо играть на ноль, либо больше лезть на ворота.
– Пять встреч подряд пропускаете первыми. О чем это говорит?
– Нужно лучше начинать, правильнее концентрироваться, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» проиграл 5 матчей подряд. Следующая игра – с «Металлургом»
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