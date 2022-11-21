«Салават Юлаев» проиграл 5 матчей подряд. Следующая игра – с «Металлургом»

«Салават Юлаев» проиграл пятый матч подряд в .

Серия поражений уфимского клуба продлилась в Казахстане, где «Салават Юлаев» проиграл (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее команда тренера уступила «Авангарду» (3:4 Б), «Сочи» (3:4 ОТ), «Сибири» (1:2) и тому же «Барысу» (0:2).

находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 32 играх.

Следующий матч уфимцев запланирован 23 ноября против .