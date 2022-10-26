Гендиректор «Салавата» о постах в телеграме и критике: «Сократилось количество негатива в клубных соцсетях. Плющева читаю, здесь он прав, наверное»
Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов оценил свою активность в соцсетях.
– Вы активно ведете телеграм-канал. Как относитесь к критике?
– Наверное, это правильно, когда болельщики могут напрямую высказывать свои претензии к руководителю клуба. Мы, кстати, заметили, что после этого значительно сократилось количество негатива в клубных соцсетях. Всегда же лучше обращаться к источнику проблем. Болельщики нашего клуба, которые критикуют нас, получили такую возможность.
Уверен, что все они добрые люди. В большинстве своем это действительно искренне переживающие за клуб люди, но есть и просто люди несчастливые. Злых людей нет. Если бы с ними поговорить, я уверен, что они резко изменились бы.
– Видели высказывание Владимира Плющева, что команде надо помогать трансферами, а не телеграмом?
– Владимир Анатольевич – уважаемый человек, часто читаю его очень грамотные экспертные мнения, не всегда с ним соглашаюсь, но, наверное, в данном случае, все, что он сказал в отношении «Салавата Юлаева», очень правильно, – сказал Баширов.
Плющев о «Салавате»: «Политика руководства смешит, нелепые комментарии в медиа. Команде нужно помочь трансфером, а не телеграмом»
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