Все меньше хоккеистов «Ак Барса» хотят играть под руководством Знарка («СЭ»)

Теги Ак Барс Олег Знарок КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

В стане «Ак Барса» сохраняется напряжение между главным тренером и хоккеистами команды.

По данным «Бизнес Online», нападающий Александр Бурмистров поругался с Олегом Знарком в отеле Новосибирска перед матчем с «Сибирью», разговор шел на повышенных тонах, генеральный менеджер Марат Валиуллин встал на сторону главного тренера, а хоккеист вернулся в Казань и близок к уходу из «Ак Барса».

Валиуллин позже отметил, что Бурмистров вернулся в Казань по его решению.

Матч с «Сибирью» завершился поражением для казанской команды со счетом 2:4. «Ак Барс» уступил в пяти из шести последних игр.

По информации «Спорт-Экспресса», все меньше хоккеистов хотят выступать под руководством Знарка.

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка после 32 игр.

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