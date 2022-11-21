Все меньше хоккеистов «Ак Барса» хотят играть под руководством Знарка («СЭ»)
В стане «Ак Барса» сохраняется напряжение между главным тренером и хоккеистами команды.
По данным «Бизнес Online», нападающий Александр Бурмистров поругался с Олегом Знарком в отеле Новосибирска перед матчем с «Сибирью», разговор шел на повышенных тонах, генеральный менеджер Марат Валиуллин встал на сторону главного тренера, а хоккеист вернулся в Казань и близок к уходу из «Ак Барса».
Валиуллин позже отметил, что Бурмистров вернулся в Казань по его решению.
Матч с «Сибирью» завершился поражением для казанской команды со счетом 2:4. «Ак Барс» уступил в пяти из шести последних игр.
По информации «Спорт-Экспресса», все меньше хоккеистов хотят выступать под руководством Знарка.
На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка после 32 игр.
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