«Сибирь» победила «Ак Барс» (4:2), уступая 0:2 по ходу игры. Команда Знарка проиграла 5 из 6 последних матчей

проиграл пять из шести последних матчей.

одержала волевую победу над казанским клубом (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

Команда тренера Олега Знарка вела со счетом 2:0 по ходу первого периода, но после этого пропустила четыре шайбы подряд от новосибирцев, в том числе два гола в третьем периоде, который начался при счете 2:2.

Ранее казанцы выиграли у СКА (5:2), но дважды проиграли «Авангарду» (1:2 ОТ и 3:4), а также уступили «Торпедо» (4:6) и «Нефтехимику» (3:4 ОТ).

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка после 32 игр.

Следующий матч казанцев запланирован 23 ноября против «Барыса».