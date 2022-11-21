«Сибирь» победила «Ак Барс» (4:2), уступая 0:2 по ходу игры. Команда Знарка проиграла 5 из 6 последних матчей

Теги Ак Барс Сибирь Олег Знарок КХЛ Хоккей

«Ак Барс» проиграл пять из шести последних матчей.

«Сибирь» одержала волевую победу над казанским клубом (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Олега Знарка вела со счетом 2:0 по ходу первого периода, но после этого пропустила четыре шайбы подряд от новосибирцев, в том числе два гола в третьем периоде, который начался при счете 2:2.

Ранее казанцы выиграли у СКА (5:2), но дважды проиграли «Авангарду» (1:2 ОТ и 3:4), а также уступили «Торпедо» (4:6) и «Нефтехимику» (3:4 ОТ).

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка после 32 игр.

Следующий матч казанцев запланирован 23 ноября против «Барыса».

Сибирь – Ак Барс 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Дата проведения
21 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Быков (Семенов, Галимов)
0:2 – 18 Петров (Семенов, Кагарлицкий)
1:2 – 19 Бек (Пьянов, Мерфи)
2:2 – 39 Голубев (Коротков)
3:2 – 45 Шаров (Мерфи, Бек)
4:2 – 50 Шаров (Мерфи, Назаревич)

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