Знарок после 2:4 от «Сибири»: «Подвели индивидуальные ошибки. «Ак Барс» играет лучше и лучше, чувствуется коллектив – все будет хорошо»

считает, что «Ак Барс» прибавляет от матча к матчу.

Казанская команда проиграла (2:4) в игре Фонбет чемпионата .

– Играли неплохо, индивидуальные ошибки подвели нас. Много времени провели в атаке. К сожалению, забили только два гола.

– Что надломилось у «Ак Барса», несмотря на неплохой второй период?

– И третий тоже неплохой был, да и первый.

Ничего не надломилось, индивидуальные ошибки. Согласен, что нам не хватило бросков. Особенно во втором периоде, когда делали наложение.

– «Сибирь» отлично начинает первые периоды. Делали ли акцент на это?

– У нас тоже были тяжелые игры – со СКА и «Авангардом». Много эмоций отдали. Конечно, обращали, знали, что хорошо начинают. Сегодня мы неплохо начали.

– Вы каждый матч отмечаете индивидуальные ошибки игроков.

– К сожалению, так получается.

– Не понравились второй и четвертый гол в ворота «Ак Барса». Как будто очень много свободы дали сопернику. У вас нет желания забыть все, что было в предыдущих матчах и начать играть от «печки»?

– Мы и так от «печки» все начинаем строить. Пытаемся это сделать. Где-то получается, где-то – нет. Сегодня индивидуальные ошибки нас подвели.

– Ваши команды добиваются успеха, когда сжимаются в твердый и жесткий кулак. Сейчас есть ощущение, что такого кулака нет. В каком состоянии строительство команды?

– Думаю, все у нас впереди. С каждым матчем мы играем лучше и лучше, чувствуется коллектив. Думаю, у нас все будет хорошо, – сказал главный тренер .