Знарок после 2:4 от «Сибири»: «Подвели индивидуальные ошибки. «Ак Барс» играет лучше и лучше, чувствуется коллектив – все будет хорошо»
Олег Знарок считает, что «Ак Барс» прибавляет от матча к матчу.
Казанская команда проиграла «Сибири» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Играли неплохо, индивидуальные ошибки подвели нас. Много времени провели в атаке. К сожалению, забили только два гола.
– Что надломилось у «Ак Барса», несмотря на неплохой второй период?
– И третий тоже неплохой был, да и первый.
Ничего не надломилось, индивидуальные ошибки. Согласен, что нам не хватило бросков. Особенно во втором периоде, когда делали наложение.
– «Сибирь» отлично начинает первые периоды. Делали ли акцент на это?
– У нас тоже были тяжелые игры – со СКА и «Авангардом». Много эмоций отдали. Конечно, обращали, знали, что хорошо начинают. Сегодня мы неплохо начали.
– Вы каждый матч отмечаете индивидуальные ошибки игроков.
– К сожалению, так получается.
– Не понравились второй и четвертый гол в ворота «Ак Барса». Как будто очень много свободы дали сопернику. У вас нет желания забыть все, что было в предыдущих матчах и начать играть от «печки»?
– Мы и так от «печки» все начинаем строить. Пытаемся это сделать. Где-то получается, где-то – нет. Сегодня индивидуальные ошибки нас подвели.
– Ваши команды добиваются успеха, когда сжимаются в твердый и жесткий кулак. Сейчас есть ощущение, что такого кулака нет. В каком состоянии строительство команды?
– Думаю, все у нас впереди. С каждым матчем мы играем лучше и лучше, чувствуется коллектив. Думаю, у нас все будет хорошо, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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