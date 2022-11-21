Генменеджер «Ак Барса»: «Бурмистров вернулся в Казань по моему решению. Причина не в разногласиях между тренером и игроком»

Генменеджер высказался о том, что был выведен из состава.

«Причина не в разногласиях между тренером и игроком, Александр вернулся в Казань по моему решению», – заявил Марат Валиуллин.

Вчера появилась информация о том, что 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет .

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Локомотив», «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».