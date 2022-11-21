Генменеджер «Ак Барса»: «Бурмистров вернулся в Казань по моему решению. Причина не в разногласиях между тренером и игроком»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о том, что Александр Бурмистров был выведен из состава.
«Причина не в разногласиях между тренером и игроком, Александр вернулся в Казань по моему решению», – заявил Марат Валиуллин.
Вчера появилась информация о том, что 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.
Ранее стало известно, что игроком интересуются «Локомотив», «Авангард», «Автомобилист» и «Металлург».
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