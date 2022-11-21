Знарок о Бурмистрове: «Вы по игре можете спросить вопросы?»
Олег Знарок прокомментировал ситуацию вокруг Александра Бурмистрова.
«Ак Барс» проиграл «Сибири» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.
– Прокомментируйте отъезд Бурмистрова домой.
– Вы по игре можете спросить вопросы? Эти вопросы к руководству.
– Энергия Александра Радулова, который удалился в конце первого периода, где-то во вред пошла?
– Давайте не будем комментировать это.
– Вернется ли в ближайшее время в состав Никита Евсеев, получивший повреждение в игре со СКА?
– Надеюсь, сыграет. Он вчера катался, но чувствует еще болевые ощущения.
– Максим Быков забросил вторую шайбу в сезоне и становится основным игроком команды.
– Еще не совсем, но парень старается. Практически завоевывает место в составе. Он пока еще не твердый игрок основного состава, у нас много травм... Он выполняет свою работу неплохо.
– Показалось, что удаления в концовке первого периода сильно сломали игру вашей команде. Как получилось, что на скамейке штрафников оказались сразу трое игроков «Ак Барса»?
– Ну, это не ко мне вопросы, наверное.
– Не понятно, что хотел сделать Радулов в моменте с удалением.
– Я и сам этого не понял, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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