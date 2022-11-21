Знарок о Бурмистрове: «Вы по игре можете спросить вопросы?»

прокомментировал ситуацию вокруг Александра Бурмистрова.

«Ак Барс» проиграл (2:4) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

– Прокомментируйте отъезд Бурмистрова домой.

– Вы по игре можете спросить вопросы? Эти вопросы к руководству.

– Энергия Александра Радулова, который удалился в конце первого периода, где-то во вред пошла?

– Давайте не будем комментировать это.

– Вернется ли в ближайшее время в состав , получивший повреждение в игре со СКА?

– Надеюсь, сыграет. Он вчера катался, но чувствует еще болевые ощущения.

– Максим Быков забросил вторую шайбу в сезоне и становится основным игроком команды.

– Еще не совсем, но парень старается. Практически завоевывает место в составе. Он пока еще не твердый игрок основного состава, у нас много травм... Он выполняет свою работу неплохо.

– Показалось, что удаления в концовке первого периода сильно сломали игру вашей команде. Как получилось, что на скамейке штрафников оказались сразу трое игроков «Ак Барса»?

– Ну, это не ко мне вопросы, наверное.

– Не понятно, что хотел сделать Радулов в моменте с удалением.

– Я и сам этого не понял, – сказал главный тренер .