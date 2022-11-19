Знарок о поражении от «Авангарда»: «Обидно, что отдали очко. Качеством недовольны сегодня»
Олег Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Авангарда».
Казанский клуб на выезде уступил в матче Фонбет чемпионата КХЛ – 1:2 ОТ.
«Обидно, что отдали очко. Качеством недовольны сегодня.
Много сил отдали в матче со СКА. Евсеев сегодня уже катался, в следующем матче сможет сыграть.
Хорошо, когда берем очки, но недовольны, что сегодня только одно. Почему расстались с Тарасовым? Без комментариев», – сказал главный тренер «Ак Барса».
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