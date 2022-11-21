Гендиректор «Адмирала»: «В Латвии пытались давить на Тамбиева, но он выбрал Россию. Мы готовы помочь ему в получении российского гражданства»

готов помочь Леониду Тамбиеву в получении российского гражданства.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Ан.

– В Латвии пытались запретить Николаю Елисееву играть в …

– Мы планировали даже подать заявление в европейский суд, что Латвия запрещает хоккеисту играть, но в итоге все разрешилось.

Латвия просто играет в политику, там в местных СМИ пытались давить не только на Елисеева, но и на наших тренеров и Андрея Банаду. Однако они выбрали Россию, и мы благодарны им и довольны их работой.

– На Тамбиева и его семью давили в Латвии?

– Пытались, но Тамбиев жестко им ответил, и они успокоились. Мы уже говорили ему, что готовы помочь в получении российского гражданства, – заявил Ан.