Гендиректор «Адмирала»: «В Латвии пытались давить на Тамбиева, но он выбрал Россию. Мы готовы помочь ему в получении российского гражданства»
«Адмирал» готов помочь Леониду Тамбиеву в получении российского гражданства.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Ан.
– В Латвии пытались запретить Николаю Елисееву играть в КХЛ…
– Мы планировали даже подать заявление в европейский суд, что Латвия запрещает хоккеисту играть, но в итоге все разрешилось.
Латвия просто играет в политику, там в местных СМИ пытались давить не только на Елисеева, но и на наших тренеров Леонида Тамбиева и Андрея Банаду. Однако они выбрали Россию, и мы благодарны им и довольны их работой.
– На Тамбиева и его семью давили в Латвии?
– Пытались, но Тамбиев жестко им ответил, и они успокоились. Мы уже говорили ему, что готовы помочь в получении российского гражданства, – заявил Ан.
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