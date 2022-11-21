Гендиректор «Адмирала» о том, что Дегтярев предлагал пари губернатору Приморья: «Кожемяко занимается делом, а не пиар-ходами, у него рейтинг и так хороший»

Генеральный директор «Адмирала» высказался о противостоянии с «Амуром».

– Впереди у вас десять матчей с «Амуром». Эти игры имеют большое значение?

– Да, это дальневосточное дерби. Матчи будут с накалом и в любом случае интересными. Это будет возможность для каждой команды набрать очки, чтобы попасть в плей-офф.

– Десять игр в сезоне – это не много?

– Как для руководителя, для меня это лучше, потому что в Хабаровск летать дешевле, чем в другие города. Десять матчей – это в первый раз, отыграем и дальше посмотрим. Станет понятно и нам, и лиге, какой будет интерес к этим играм.

– В свое время губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагал вашему клубу пари на счет результата, но вы отказались.

– Дегтярев предлагал пари нашему губернатору, но ему это неинтересно. Олег Николаевич [Кожемяко] занимается делом, а не пиар-ходами, у него и так рейтинг хороший, – сказал Алексей Ан.