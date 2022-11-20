Вудкрофт после 4-го поражения Минска кряду: «В двух последних матчах мы нанесли 95 бросков. Можем играть с любым соперником и набирать очки»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (3:4 Б).

Белорусский клуб потерпел 4-е поражение подряд.

«Расстроен тем, что не удалось заработать два очка. Мы заслуживали победы, но, к сожалению, сложилось так. Хорошая игра была, мы не давали ничего сделать сопернику. Конечно, у них были моменты в большинстве, которые они реализовали, но кроме этого – ничего.

В первом периоде у нас было больше шансов, мы перебросали, как и во втором. Но соперник во втором периоде бросил пять раз и забил два гола, так бывает.

Перед третьим периодом поговорили, сказали, что не надо креативить, надо играть в свою систему, думать, как забрасывать шайбы, делать то, что умеем. Сыграли просто, сравняли счет, добились минимального результата, но не хватило для победы.

В овертайме были моменты, где мы могли заканчивать игру. Если посмотреть, в двух последних матчах мы нанесли 95 бросков по воротам соперника.

Разговариваем с ребятами о реализации моментов, о ментальной и физической подготовке. Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности, работаем над этим. Надо уделить внимание построению звеньев, если будет возможность, улучшить состав. Мы можем играть с любым соперником и набирать очки», – сказал .