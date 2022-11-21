Вайсфельд о главном открытии сезона: «Адмирал» и «Торпедо». Тамбиеву удалось добиться практически стопроцентного выполнения задания»

считает «Адмирал» одним из главных открытий сезона.

– Согласны, что «Адмирал» – главное открытие сезона?

– Да, думаю, это «Адмирал» и .

У команды очень высокая организация игры, Леониду Тамбиеву удалось добиться практически стопроцентного выполнения задания. При такой терпеливой игре еще очень важно, чтобы вратари выручали, и показывает просто феноменальную игру.

– Тамбиев постоянно говорит про «системный хоккей». Это основа всего?

– Когда команда была на последнем месте и все ее записывали в аутсайдеры, Тамбиев предложил схему, играя по которой, они начинают побеждать. Естественно, они стараются максимально придерживаться этой системы.

Но одно дело, когда ты слушаешь тренера и делаешь, как получится, а другое – когда максимально выполняешь все установки. Этого не так просто добиться.

– Сможет ли «Адмирал» в этом темпе пройти весь сезон?

– Это сложный вопрос. Такой длинный сезон вообще сложно пройти без спадов. Их нужно минимизировать – по количеству и по времени. Пока это удается, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .