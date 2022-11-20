Кожевников о поражениях СКА: «Стараются показать древний советский хоккей. Иногда надо мусорные голы забивать, чтобы результат сделать»

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла пять из шести последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– СКА – самобытная молодая команда, и спады должны быть. Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально. Главное, что СКА играет, на них приятно смотреть.

– Просто на фоне стартовых успехов удивляют неудачи.

– Да, чисто такой эффект. Хотя там тоже много игр было на тоненького в пользу армейцев. Сейчас просели. Но я говорил: такие спады будут у всех команд, чемпионат длинный.

– И тренер в СКА не такой опытный – Роман Ротенберг.

– Ну, Рома все время в хоккее. СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой перебарщивают. Стараются показать наш древний советский хоккей – разорвать, забить в пустые ворота. Иногда надо мусорные голы забивать, чтобы результат сделать. Потом уже красоту показывать. Никто не против.

– Ну, уволят Романа Ротенберга за такие осечки?

– А за что? Пять матчей проиграли, у них отрыв дай бог какой. Игра есть – самое главное. За что увольнять?

– И кто на такое решится?

– Вот именно. И это тоже. Но даже без юмора я говорю: команда играет хорошо, не перестает бороться. Не везет где-то. Сейчас их прорвет.

– Обмены вратарей, приобретение скандально известного форварда Никиты Попугаева из «Сочи» не кажутся вам сигналами паники?

– Да нет, не думаю. Проблемы были с характером у Попугаева. Его никто не хотел брать, он пропустил целый год, потом оказался в «Сочи». Там проверили: все в порядке с парнем. Рекомендации дали хорошие. И вот – он в СКА. Талант у Попугаева есть, возраст – 24 года, пора себя проявлять. СКА в него поверил, это большая перспектива, – сказал двукратный олимпийский чемпион.