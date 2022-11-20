Сушинский о поражениях СКА: «Это не кризис. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло»

не считает кризисом неудачи СКА в последних матчах.

Команда тренера проиграла пять из шести последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Ну какой кризис? Это не кризис. «Авангард» на старте сезона потерпел шесть поражений подряд. Потом у «Ак Барса» началась неудачная серия, они валились, сейчас потихонечку выбираются. «Магнитка» часто выигрывала подряд, потом часто проигрывала.

Это говорит о том, что есть хороший уровень КХЛ. Не уровень команд, а уровень конкуренции.

– Тем более что в чемпионате можно экспериментировать, что-то пробовать?

– Для того и существует чемпионат. У СКА большой отрыв был от преследователей. Можно поиграться.

– Вас удивил обмен вратарей: Самонов отправился в «Северсталь» из СКА, а в Петербург вместо него приехал Подъяпольский?

– Честно говоря, да. Хорошая была связка Николаев – Самонов. Не знаю, почему так в СКА решили. Но Подъяпольский хорош был в Череповце. Посмотрим, как он себя в Петербурге проявит. У СКА другие задачи, там другие порядки. Все это будет давить.

– Подъяпольский дебютировал в СКА в матче с «Нефтехимиком».

– Ну проиграли 1:2 не из-за вратаря. Забили просто мало.

– В СКА же Роман Ротенберг. Он способен на всякие резкие реакции.

– Ну и что? Любой тренер на такие реакции способен.

– Не будет Ротенберг сейчас рубить с плеча? Устраивать новые обмены?

– Не думаю, что так нужно делать. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло, – сказал бывший форвард сборной России.