Александр Хохлачев: «Локомотив» – топовая команда, с которой надо все моменты стараться использовать. «Спартаку» повезло в концовке»

Теги Локомотив Спартак Андрей Марков КХЛ Александр Хохлачев Матч ТВ Хоккей

Александр Хохлачев высказался после матча против «Локомотива» (2:1).

– Мы знали, что Ярик всегда играет от обороны, тяжело с ними. Это топовая команда, с которой надо все моменты стараться использовать. Непросто матч сложился, но в концовке нам повезло, выиграли.

– Вы приняли участие в обеих результативных атаках «Спартака». Чем больше удовлетворены – своим точным броском в «девятку» или пасом, с которого началась ваша победная комбинация в концовке встречи?

– Конечно, победный гол на предпоследней минуте гораздо важнее. Такими шайбами победу завоевывать особенно приятно.

– Вернусь к вашему голу в большинстве. Как вам работается со знаменитым защитником Андреем Марковым, который сейчас ставит в «Спартаке» игру в неравных составах?

– У нас весь тренерский штаб очень хорошо работает. Все помогают в самых разных аспектах. И с Марковым, и со всеми другими специалистами у нас очень хороший контакт, – сказал нападающий «Спартака».

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