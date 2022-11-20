подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1).

Нападающий забросил победную шайбу на 59-й минуте игры.

– Хорошо поборолись в зоне соперника. Я отдал пас Сане Хохлачеву, он передал шайбу Хайруллину. А Тимур меня уже на дальней штанге передачей нашел. Все сложилось здорово.

– Хайруллин классный пас на вас выдал, отрезав двух игроков .

– Да, Тимур – очень хороший парень, со светлой головой. Главное, чтобы не расслаблялся, продолжал дальше так же работать.

– Что вам позволило быстро забить в ответ «Локомотиву» и вновь выйти вперед в самой концовке матча?

– Зацепились за шайбу в их зоне, выгрызли ее и забили.

– Насколько для вас самого важен этот победный гол? Наверняка вам хотелось бы повысить свою результативность в этом сезоне.

– Мне нужно использовать хотя бы два процента моментов, которые я создаю у чужих ворот, и все будет нормально. Поэтому особо не переживаю. Моменты есть – уже хорошо. Причем моменты хорошие – то штанга, то перекладина. Просто не везет пока, непруха, – сказал Локтионов.