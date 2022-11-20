Никитин про 1:2 от «Спартака»: «Проиграли матч за минуту. Нельзя рассчитывать на халяву в такие моменты. Обидное поражение»

высказался после матча против «Спартака» (1:2).

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд.

– Обидное поражение. Очень тяжело отыгрывались, а проиграли матч за минуту. В такие моменты нельзя рассчитывать на халяву. Если рассчитываешь на халяву куда-то уехать, тебя в другое место привезут. Вот это с нами и случилось.

– Почему не сыграли в концовке более осторожно, оставив нападающего Андрея Локтионова одного на своем пятачке? Уж на одно очко ваша команда сегодня точно наработала.

– Хотели сыграть чистенько, а в зоне обороны так играть нельзя. Все идет от концентрации.

– В последних матчах «Локомотив» постоянно уступает в одну шайбу. То есть играет вроде и неплохо, но побед не добивается. В чем причина?

– Действительно, мы неплохо сыграли в этих матчах. Возможно, у ребят в голове это и сидит: играем хорошо, значит, успех сам собой придет. А это психология, которая неприемлема в большом спорте. Нельзя довольствоваться словом «неплохо», имеет значение только слово «победа». Только она определяет, как ты сегодня отработал матч.

Вот вы сказали – наработали на очко. Когда выходишь на игру с целью хотя бы одно очко набрать, так и получается. Надо всегда ставить цель забрать матч. А мы здесь буксуем. Но я верю в своих ребят, они уже почувствовали, как они могут играть. А эти поражения – уроки, которые мы пройдем вместе, – сказал главный тренер .