Игорь Гришин: «Удаления тревожат. Они ломают стиль игры «Спартака», приходится поневоле обороняться»

Игорь Гришин прокомментировал победу в матче против (2:1).

– После поражения от ЦСКА нам нужно было обязательно закончить домашнюю серию на позитиве. Поэтому настраивали ребят на атакующую игру. Поначалу не все получалось, но Рыбар нам здорово помог. Пока удаления нас тревожат. Они ломают наш стиль игры, приходится поневоле обороняться.

– При счете 1:1 в концовке встречи тренеры обычно дают команду на удержание счета. Вы дали «Спартаку» принципиально другую установку?

– После пропущенной шайбы я сказал ребятам, что ничего страшного не произошло. Что мы все равно сегодня выиграем и, может быть, забьем в основное время. Так и вышло. Надо всегда верить в то, что делаешь. Верить в окончательный результат. Тогда и фортуна к вам лицом повернется. Вот такая психология.

– После матча с ЦСКА вы сказали, что вам не нравилось, как армейцы играли при прежнем тренере. Сейчас вы столкнулись с командой Игоря Никитина лицом к лицу. Ваши ожидания от этого противостояния оправдались?

– Мы разбираем противника, но в первую очередь настраиваем ребят на свою игру. Поэтому нас больше интересуют собственные ошибки, допущенные в предыдущем матче. Например, как мы из обороны в атаку переходим, как открываемся на возврате. Просим ребят не кататься как на аэродроме по 150 метров перед тем, как шайбу получишь, а открываться вперед, получать шайбу, искать свободную зону и двигаться в сторону ворот соперника.

– То есть вы всегда стараетесь навязать сопернику свою игру?

– Совершенно верно. В хоккее надо просто обыграть противника. Это значит в первую очередь быть уверенным в себе, – сказал главный тренер .