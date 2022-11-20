Майк Салливан: «Малкин – элитный игрок, талант поколения»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан высказался в преддверии 1000-го матча Евгения Малкина в НХЛ.

«Джино – действительно конкурентоспособный спортсмен. Я думаю, что иногда его дух соперничества может немного ускользать от внимания людей. Но он сам по себе талант поколения. Он сыграл большую роль в завоеваниях Кубков Стэнли в начале моего пребывания здесь.

Поэтому тот факт, что он приближается к этой отметке, является отражением его преданности игре, его страсти к спорту, его готовности работать и просто его общего уровня таланта. Он элитный игрок», – сказал главный тренер «Пингвинс». 

«Питтсбург» сыграет против «Чикаго» 20 ноября (21 ноября в 03:00 по московскому времени). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные