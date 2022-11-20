Малкин – 2-я звезда матча с «Виннипегом»: пас на победный гол, 7 бросков. У него 7+12 в 18 играх

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Виннипегом» (3:0).

На 41-й минуте россиянин ассистировал Джейсону Цукеру, который забросил победную шайбу.

Малкин продлил результативную серию (2+5) до 6 игр, набрав 19-е (7+12) очко в сезоне. Всего он провел 18 матчей.

Сегодня за 14:50 (2:09 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Малкина 7 бросков в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».