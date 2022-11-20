Кулемин о 4 поражениях «Салавата» подряд: «Бывают спады и подъемы, сейчас попали в небольшую ямку»

прокомментировал поражение от (1:2).

проиграл 4-й матч подряд.

– Бывают спады и подъемы, сейчас попали в небольшую ямку. Не все получается, пропускаем первыми несколько матчей подряд.

Мы стараемся играть всю игру, в этой встрече были шансы сравнять счет, все ребята работают, не выключаются – это хороший момент. Надо брать позитивные моменты из таких игр и в чем-то добавлять, искать, в чем ошибаемся, и двигаться вперед.

Мы знаем, как играть. Мы показывали свою игру, надо продолжать это делать, только корректировать маленькие детали, и все будет получаться.

– Насколько сказывается отсутствие ноябрьской паузы?

– Наверное, для многих это впервые, игр стало больше, поэтому надо где-то менять свою подготовку и восстанавливаться.

– Впереди тяжелый выезд. Как готовиться к этим матчам?

– Легких игр не бывает. Все игры трудные, надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы.

– Насколько обидно, что проиграли четыре домашних матча?

– Не очень хорошая статистика, надо ее исправлять, радовать болельщиков. Они нас поддерживают вне зависимости от побед или поражений. Будем стараться не подводить их, – сказал форвард «Салавата Юлаева».