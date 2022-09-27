Кулемин про 0:3 от «Ак Барса»: «Все решила игра в неравных составах. Пропустили 2 гола вчетвером»

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Николай Кулемин высказался после матча против «Ак Барса» (0:3).

– Все решила игра в неравных составах. «Пять на пять» достойно играли. Пропустили два гола вчетвером. Игра была обоюдно жесткой.

– В меньшинстве играли хорошо пять минут, но пропущенная шайба стала ключевой...

– Нужно играть вне зависимости от голов и счета. Мы старались, хотели сравнять счет. Все ребята работали, играли все 60 минут.

– Поражение в дерби – особенно болезненное?

– Должна быть короткая память. Через день-два уже следующая игра, нужно начинать все сначала, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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