Кулемин об «Ак Барсе»: «У них хорошая команда подобралась. Но у «Салавата» не хуже»

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Николай Кулемин считает, что «Салават Юлаев» ничем не хуже «Ак Барса»

Команды встретятся сегодня в Уфе в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Как настроение перед главным матчем стартового отрезка регулярного чемпионата?    

– Сегодня мы будем играть с хорошей командой, такие матчи всегда интересные. Зеленое дерби очень интересно для болельщиков, много эмоций, будет тяжелая игра.  

– В раздевалке утром чувствовался особенный настрой?  

– Да, настрой чувствуется перед игрой с сильными командами. Ребята уже с утра готовятся.   

– Уфимцы и казанцы провели очень яркий матч на Кубке TANECO. Остался ли какой-то осадок после такого скандального третьего периода?   

– Предсезонка – это предсезонка. Сегодня будет новый матч, все начинаем с чистого листа.  

– Как вы относитесь к составу «Ак Барса»? Не раздражает ли вас разговоры, что все звезды лиги собрались в Казани?  

– Да, у них подобралась хорошая команда. Но я считаю, что у нас команда не хуже. Мы можем играть с любым соперником и будем сегодня это доказывать, – сказал Кулемин.

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