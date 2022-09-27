Кулемин об «Ак Барсе»: «У них хорошая команда подобралась. Но у «Салавата» не хуже»

считает, что ничем не хуже .

Команды встретятся сегодня в Уфе в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как настроение перед главным матчем стартового отрезка регулярного чемпионата?

– Сегодня мы будем играть с хорошей командой, такие матчи всегда интересные. Зеленое дерби очень интересно для болельщиков, много эмоций, будет тяжелая игра.

– В раздевалке утром чувствовался особенный настрой?

– Да, настрой чувствуется перед игрой с сильными командами. Ребята уже с утра готовятся.

– Уфимцы и казанцы провели очень яркий матч на Кубке TANECO. Остался ли какой-то осадок после такого скандального третьего периода?

– Предсезонка – это предсезонка. Сегодня будет новый матч, все начинаем с чистого листа.

– Как вы относитесь к составу «Ак Барса»? Не раздражает ли вас разговоры, что все звезды лиги собрались в Казани?

– Да, у них подобралась хорошая команда. Но я считаю, что у нас команда не хуже. Мы можем играть с любым соперником и будем сегодня это доказывать, – сказал Кулемин.