Выставленная клюшка Вонга не позволила Дроздову броском в пустые ворота сделать хет-трик в матче с «Куньлунем»

Иван Дроздов был близок к оформлению хет-трика в матче с .

обыграл китайскую команду со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий уфимского клуба забросил две шайбы по ходу третьего периода.

В конце периода, когда «драконы» заменили голкипера на дополнительного полевого игрока, и Дроздов вышли вдвоем к пустым воротам против одного Тайлера Вонга. Кулемин сделал передачу на партнера, Дроздов бросил по пустым воротам, но попал в клюшку хоккеиста «Куньлуня».

Уфимцам удалось забросить четвертую шайбу в пустые ворота. В продолжении эпизода Дроздов сам подобрал шайбу, выполнил пас на , который забил гол в пустые ворота.