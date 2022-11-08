Выставленная клюшка Вонга не позволила Дроздову броском в пустые ворота сделать хет-трик в матче с «Куньлунем»
Иван Дроздов был близок к оформлению хет-трика в матче с «Куньлунем».
«Салават Юлаев» обыграл китайскую команду со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уфимского клуба забросил две шайбы по ходу третьего периода.
В конце периода, когда «драконы» заменили голкипера на дополнительного полевого игрока, Николай Кулемин и Дроздов вышли вдвоем к пустым воротам против одного Тайлера Вонга. Кулемин сделал передачу на партнера, Дроздов бросил по пустым воротам, но попал в клюшку хоккеиста «Куньлуня».
Уфимцам удалось забросить четвертую шайбу в пустые ворота. В продолжении эпизода Дроздов сам подобрал шайбу, выполнил пас на Григория Панина, который забил гол в пустые ворота.
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