Беднар о вратарях «Колорадо»: «Мы избалованы в этом смысле. Францоуз украл прошлый матч, Георгиев сыграл отлично сегодня»

считает, что повезло с вратарями.

Сегодня «Эвеланш» обыграли (4:0) в регулярном чемпионате .

сыграл на ноль, отразив 32 броска по своим воротам.

«Францоуз украл прошлую игру. Сегодня вечером вышел другой парень, сыграл отлично и заработал шатаут.

Я думаю, что сейчас мы избалованы в этом отношении. Оба парня играют отлично», – сказал главный тренер «Эвс».