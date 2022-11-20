Беднар о вратарях «Колорадо»: «Мы избалованы в этом смысле. Францоуз украл прошлый матч, Георгиев сыграл отлично сегодня»

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Джаред Беднар считает, что «Колорадо» повезло с вратарями.

Сегодня «Эвеланш» обыграли «Вашингтон» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 32 броска по своим воротам. 

«Францоуз украл прошлую игру. Сегодня вечером вышел другой парень, сыграл отлично и заработал шатаут.

Я думаю, что сейчас мы избалованы в этом отношении. Оба парня играют отлично», – сказал главный тренер «Эвс».

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