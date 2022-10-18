Беднар о старте Георгиева в «Колорадо»: «Он пропускал, когда соперники были в большинстве. В равных составах играет очень сильно»

похвалил игру вратаря .

В матче с «Миннесотой» он отразил 36 бросков из 39 и одержал вторую победу в 2 матчах за «Эвеланш».

«Я думаю, что он снова был по-настоящему хорош. Посмотрите на голы, которые он пропускал в этом сезоне. Только когда соперники были в большинстве и еще один – на отложенном штрафе.

В равных составах он играет очень сильно. Кажется, что он читает, откуда придут угрозы. Сегодня он отлично выбирал позицию и сделал несколько хороших сэйвов.

В концовке оба вратаря были хороши. У обеих команд были моменты, но Джорджи сделал 4 отличных сэйва и позволил нам сохранить лидерство в счете», – сказал главный тренер «Колорадо».