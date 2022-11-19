Форвард «Металлурга» Карпов сказал, что у команды есть задача выиграть Восток

Максим Карпов заявил, что у «Металлурга» есть задача выиграть Восточную конференцию.

Форвард сказал об этом после матча против «Трактора» (2:1 ОТ).

– Хороший, тяжелый матч. «Трактор» находится в непростой ситуации, но мы тоже очень хотим выигрывать и быть лидерами.

– Опишите свой гол в овертайме.

– Денис Зернов показал, что мы пойдем на смену, а я решил попробовать развернуться и провести атаку. Хорошо получилось, соперник мне поверил.

– Шесть побед подряд над «Трактором». Вы уже так хорошо изучили этого соперника?

– На «Трактор» есть особый настрой. По крайне мере, мне охота его обыграть – это клуб из родного города, и я здесь провел один год. Тем более это южноуральское дерби.

– Вы сказали, что хотите быть лидерами. Есть задача побороться за первое место на Востоке?

– Да, на сегодняшний день есть такая задача, – сказал Карпов.

На данный момент «Металлург» идет на 2-м месте в Восточной конференции. Отставание от «Автомобилиста» – 2 очка.