Экс-форвард клубов КХЛ Язьков завершил карьеру в 26 лет: «Форму сжигать не буду, но дальше больше и лучше»

Экс-форвард клубов КХЛ Никита Язьков завершил карьеру в 26 лет.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Поступает очень много вопросов, где я сейчас и в какой команде.

Не буду многословным, с хоккеем я закончил по определенным причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», – написал Язьков в соцсети.

В активе игрока 5 сезонов в КХЛ за новокузнецкий , (в сезоне-2017/18, в победном плей-офф не играл), магнитогорский «Металлург» и . В 164 матчах он набрал 28 (15+13) очков.

Свой последний официальный матч Язьков провел в сезоне-2020/21 в в составе челябинского .